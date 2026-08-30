Tegels eruit, bomen erin: hoe schimmels en bacteriën onze stad gezond houden

De bodem zit vol met schimmels en bacteriën, zelfs onder de tegels van een stoep of straat leeft van alles. En dat is maar goed ook, want ze zijn hard nodig om onze omgeving gezond te houden. Sjoerd Gremmen, onderzoeker bij Naturalis, onderzocht welke schimmels en bacteriën zich in de bodem van een stad bevinden en de invloed van stedelijk groen op het leven in de bodem.
Sjoerd Gremmen onderzocht de bodem van boomspiegels – het open stukje aarde rondom een boom – van lindebomen, maar keek ook welke schimmels en bacteriën zich een paar meter verderop schuilhouden onder stoeptegels en de weg. Deze bodemmonsters vergeleek hij vervolgens met de bodem onder een geheel versteende weg en dus zonder groen. En wat blijkt? Open grond en de aanwezigheid van een boom verviervoudigen de diversiteit van schimmels.
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- Het artikel: ‘Islands in a sea of stone: Distinct microbial soil communities in Tilia tree pits compared to paved soils‘, gepubliceerd in Urban Forestry & Urban Greening.
- Dit onderzoek is onderdeel van het project Verborgen Stadsnatuur. Meer weten over het kleine leven in de stad? Met het project Verborgen Stadsnatuur hopen Naturalis en partners dat beleidsmakers en stadsbewoners meer rekening gaan houden met de verborgen natuur in de stad.
- Uitgelichte afbeelding: Door Toubib op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1855745