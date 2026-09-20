In Northern Soulkringen werd gezegd: “mijn pensioen staat in mijn platenkast”. Het ging om de zeldzaamheden die dus duur waren. Youtube en Spotify maken het wel moeilijker. Ik vroeg mij af of deze bijzondere versie van Laura Nyro’s schitterende Eli’s coming uit mijn collectie te vinden is. En jawel hoor. Als ik iets over de band zoek kom ik een mannenband uit de USA tegen. Jammer.



Eli’s coming, Year One

Bijna zo goed als het origineel. Moet toch ook weer even.

– Uitgelichte afbeelding: Uitgelichte afbeelding: By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=22667756