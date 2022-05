Ted Cruz: school in Uvalde had de deur op slot moeten doen

Ondertussen, in de VS. Volgens de Republikeinse Senator Ted Cruz is de slachting in Uvalde de schuld van de school zelf. Hadden ze de achterdeur maar op slot moeten doen. Als je de deur van het slot laat, vráág je er volgens Cruz ook om dat een psychopaat met een AR-15 een hele klas kleine kinderen overhoop schiet.

Sen. Ted Cruz at Robb Elementary school today. Sharing his thoughts on the shooting pic.twitter.com/OpnhIm5TlT — Simone De Alba (@Simone_DeAlba) May 25, 2022



Verder moet je aan Ted Cruz ook geen moeilijke vragen stellen. Of je de vuurwapenwetgeving misschien moet hervormen na slachting nr. 205678? Volstrekt irrelevante vraag, volgens Cruz. Niet eens het beantwoorden waard.



Dat Cruz tonnen ving van de National Rifle Association (NRA) heeft natuurlijk niets met zijn standpunten over vuurwapens te maken. Overigens is Cruz met zijn $ 176.000 bij lange na niet de ergste. Mitt Romney ving tot 2019 maar liefst 13 miljoen dollar van de NRA.

