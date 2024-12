Taliban verbieden medische scholing voor vrouwen

De richtlijn is afkomstig van Haibatullah Akhundzada, hoogste leider van de Taliban, en sluit een van de laatste mazen van het net voor meisjes die onderwijs willen volgen. In september 2021 verbood de Taliban al het middelbaar onderwijs, in december 2022 volgde een verbod op hoger onderwijs.

Het verbod op medische scholing heeft niet alleen gevolgen voor de toegang van vrouwen tot onderwijs, maar op termijn ook tot medische zorg.

In sommige provincies mogen vrouwen immers niet behandeld worden door mannelijk medisch personeel. Als er geen vrouwelijk medisch personeel wordt opgeleid, zal dat de toegang tot medische zorg voor vrouwelijke patiënten aanzienlijk bemoeilijken.

– Lees verder bij de bron, IPS

Emotional footage from Afghanistan shows Afghan female medical students and their instructor in tears, consoling each other after the Taliban banned them from continuing their studies. The new directive shuts women out of medicine—the last field still open to them. pic.twitter.com/oFe18zDjJu

— Habib Khan (@HabibKhanT) December 3, 2024