Tachtig uur taakstraf voor ON-presentatrice Raisa Blommestijn

De rechtbank in Den Haag acht ON-presentatrice Raisa Blommestijn schuldig aan groepsbelediging en smaadschrift. Blommestijn kreeg een taakstraf van 80 uur opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk, met een proeftrijd van twee jaar.

Blommestijn plaatste op 10 maart vorig jaar een bericht op het nazihol van Elon Musk waarin ze mensen met een zwarte huidskleur betitelde als ‘negroïde primaten’. Het OM zag dit als groepsbelediging, een oordeel waar de rechtbank zich dus goed in kon vinden.

Daarnaast stond Blommestijn terecht voor smaadschrift naar aanleiding van een tweet waarin ze advocaat Sidney Smeets een ‘kleuterneuker’ noemt. Ook dát werd door OM en rechtbank niet op prijs gesteld.

Het OM had tegen Blommestijn een taakstraf van 40 uur geëist. De rechter ging daar dus nog eens fors overheen, iets wat in Nederland maar zelden voorkomt. De rechtbank rekende het Blommestijn zwaar aan dat ze geen enkele spijt toonde en weigerde verantwoordelijkheid te nemen voor haar uitspraken:

Best harde woorden ook voor Raisa B. ‘De rechtbank weegt mee dat u geen bijdrage leverde aan het maatschappelijk debat. U heeft tijdens uw zaak geen inzicht getoond in het laakbare van uw woorden en ook geen verantwoordelijkheid genomen’ — Chris Klomp (@chrisklomp.bsky.social) 5 december 2024 om 13:19

Blommestijn’s uitspraken op Twitter/X leverden haar een conflict op met ON-hoofdredacteur Arnold Karskens. Blommestijn beschuldigde Karskens van “een poging tot censureren” en vertrok in januari van dit jaar bij ON. Na het – gedwongen – vertrek van Karskens trad ze in augustus 2024 weer in dienst van ON.

