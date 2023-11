Sunak ontslaat Suella Braverman (good riddance)

Premier Sunak heeft minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman ontslagen. Ze wordt opgevolgd door James Cleverly.

Aanleiding voor het ontslag is een artikel van Braverman in de Times. Daarin beweerde ze dat de Londense politie (de Met) harder optreedt tegen rechtse dan tegen linkse betogers.

Een opinieartikel van een minister mag niet gepubliceerd worden zonder goedkeuring van de premier. Braverman heeft het artikel weliswaar voorgelegd aan Sunak, maar niet alle door de premier voorgestelde wijzigingen werden ook daadwerkelijk verwerkt in het stuk. In Engeland geldt dat als een politieke doodzonde.

De bom ontplofte toen extreemrechtse betogers afgelopen zaterdag bij een oorlogsmonument in Londen op de vuist gingen met de politie. Volgens de Met beriepen de fascisten zich op Braverman’s artikel. Daarmee was haar positie onhoudbaar geworden.

Het is niet de eerste keer dat Braverman ontslagen wordt. Sunak’s voorganger Truss ontsloeg haar ook al eens als minister van BiZa nadat ze vertrouwelijke gegevens gelekt had.

Braverman is een loose cannon die van rel naar rel hobbelt. Recentelijk veroorzaakte ze nog opschudding door te zeggen dat dak- en thuisloosheid in veel gevallen een ‘lifestyle choice’ is. De afgelopen weken heeft ze de politie ook regelmatig opgeroepen hard op te treden tegen pro-Palestijnse betogingen, die ze ‘hate marches’ noemde. Pro-Palestijnse betogers zijn dwazen, maar de betogingen verliepen vreedzaam en ook dwazen hebben het volste recht de straat op te gaan.

Op de rechtervleugel van de Tories is Braverman heel populair, dus vermoedelijk is Sunak nog lang niet van haar af.

