Sudan: bestand opnieuw geschonden, situatie zeer heftig voor burgers.

Opnieuw klonken in Khartoum op de eerste dag van Eid al-Fitr geweervuur en ontploffingen van clashes tussen legereenheden die het opnamen tegen paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF). Opnieuw was een bestand gebroken -het derde inmiddels – dat ter gelegenheid van het driedaagse Al-Fitr feest was overeengekomen. Het zou de volle 72 uur gaan duren. Legercommandant Abdel Fattah Burhan zei in een gesprek met Al-Jazeera echter dat hij geen andere keus had omdat de RSF zich niet aan het bestand had gehouden. Tevoren waren er talloze berichten geweest dat RSF-leden op rooftocht waren gegaan, inbraken in huizen, winkels en supermarkten en alles meenamen wat ze konden gebruiken.

De militaire situatie blijft onduidelijk. Het leger zou aan de winnende hand zijn in Khartoum en omstreken, maar in Darfur in West-Sudan zou het omgekeerd zijn, daar zou de RSF van Mohammed Hamad Dagalo (Hemedti) de sterkste zijn. Gebrek aan voedsel en water laten zich steeds heftiger voelen. Duizenden zijn al uit Khartoum, Omdurman en Bahri vertrokken en hetzelfde geldt voor Darfur. Het buurland Tsjaad heeft de grens voor vluchtelingen gesloten. Er kwam een noodkreet van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN dat tienduizenden aan de grens met Tsjaad dringend noodhulp nodig hebben.

Er waren ook berichten uit Al-Fasher in Noord-Dafur dat een hospitaal waar 279 gewonden waren opgenomen – van wie er 44 waren gestorven – door zijn hulpmiddelen heen is. Een ander bericht uit Al-Obeidi in het westen meldt dat daar 26 doden en 33 gewonden waren gevallen. In totaal berichtte de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO dat het aantal doden tot boven de 400 is gestegen. Er zouden bovendien 3.551 gewonden zijn. Een groot aantal ziekenhuizen is door zijn voorraad medicamenten heen, ofwel geplunderd. Tedris Ahdhanom Ghebreyesus, de hoogste baas van de WHO. twitterde dat de constante aanvallen op de gezondheidszorg ”distressing” waren en dat het vechten onmiddellijk diende te stoppen.

De Wereldvoedselorganisatie van de VN, die na de dood van drie medewerkers haar programma tijdelijk stillegde, waarschuwde intussen dat al vóór de vijandelijkheden uitbraken ongeveer een kwart van de bevolking van Sudan niet zonder voedselhulp kon. Verschillende landen die hadden aangekondigd dat zij hun burgers zouden gaan evacueren zijn intussen tot werkeloosheid gedoemd, omdat het internationale vliegveld in een gevechtszone ligt en er ook geen andere vliegvelden beschikbaar zijn. Opmerkelijk is intussen de stilte van de diverse bondgenoten van de strijdende partijen: Egypte voor Burhan en Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten voor Hemedti.

Uitgelichte afbeelding: Al-Burhan with US Secretary of State Mike Pompeo in August 2020 – By U.S. Department of State from United States – Secretary Pompeo Meets with Sudanese Sovereign Council Chair General Fattah el-Burhan, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93527724