Strijd tegen armoede komt wereldwijd tot stilstand

De wereld heeft in de afgelopen dertig jaar een enorme vooruitgang geboekt in de strijd tegen extreme armoede. Maar vandaag ziet het er naar uit dat daaraan een einde komt, zegt data-analyse.

In 1990 leefden nog 2,3 miljard mensen in extreme armoede, maar sindsdien is dat aantal met 1,5 miljard gedaald.

Dat betekent dat er in drie decennia tijd gemiddeld 115.000 mensen per dag uit extreme armoede zijn getild. Dat betekent niet voor allen meteen een leven zonder zorgen, maar het is wel al een grote verandering. Extra inkomen betekent de kans om honger achter je te laten en toegang te krijgen tot schoon water, betere gezondheidszorg en vaak ook tot een beetje elektriciteit.

Op basis van de huidige trends lijkt het echter dat de vooruitgang die tegen extreme armoede is gemaakt, tot stilstand zal komen. Volgens analisten van Our World in Data zal het aantal mensen in extreme armoede naar verwachting nog dalen van 831 miljoen dit jaar tot 793 miljoen in 2030, maar daarna wordt er opnieuw een stijging voorspeld.

Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By Phillies1fan777 at English Wikipedia – Transferred from en.wikipedia to Commons by Apollo1758 using CommonsHelper., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8878231