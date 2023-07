Stoppen slaan door bij het Openbaar Ministerie

Bij het Openbaar Ministerie zijn inmiddels blijkbaar alle stoppen doorgeslagen. Amerikadeskundige Kirsten Verdel (@locuta op Twitter) ontving vandaag onderstaande brief van het OM:

Het probleem is dat Verdel op die datum niet eens in de buurt van Schiphol was. Naar eigen zeggen bezocht ze op 5 november 2022 eerst een binnenspeeltuin en later op de dag een bruiloft.

Uiteraard heeft Verdel meteen om opheldering gevraagd, waarop het OM haar met de voor die instantie zo kenmerkende arrogantie mededeelde dat ze niet zo moest zeuren en zich maar moest melden bij ‘de luchtvaart OvJ’ (LOL).

Voor degenen die het hebben gemist: op 5 november vorig jaar knipten activisten van Greenpeace en XR het hek rond een beveiligd deel van Schiphol kapot. Een aantal demonstranten ging onder privéjets en een militair vliegtuig zitten en ketende zich vast aan de wielen van die vliegtuigen. Een grote groep andere demonstranten ging daar omheen zitten. Zo’n 400 mensen werden gearresteerd.

De meeste demonstranten weigerden hun identiteit prijs te geven en werden uiteindelijk heengezonden. Het OM ging druk aan het werk en wist blijkbaar toch een aantal van hen te identificeren. Vijf activisten worden aangeklaagd, de rest komt er (dit keer) met een waarschuwing vanaf.

Hoe het OM bij Verdel terecht is gekomen is een raadsel. De meest waarschijnlijke verklaring is dat een of andere flapdrol bij haar arrestatie de naam van Verdel heeft opgegeven.

Update: Verdel heeft inmiddels opnieuw contact gehad met het OM. De waarschuwing wordt ingetrokken. Het OM deelde Verdel laconiek mee dat ‘zoiets veel vaker gebeurt’. Goed te weten dat er zulke vakmensen werken bij het OM.

