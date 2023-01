Stop Fossiele Subsidies: blokkade A12

Op zaterdag 28 januari om 12:00 uur blokkeren wij met ruim 1000 mensen de A12 en roepen wij vanaf die plek massaal de regering op om te stoppen met fossiele subsidies! De fossiele sector wordt nog altijd met een jaarlijkse €17,5 miljard subsidies en belastingvoordelen gespekt, middenin de klimaatcrisis. Dat is olie op het vuur!

De afgelopen tijd zijn we via de media gesteund door honderden economen, klimaatwetenschappers en anderen. De weg van het fossiele tijdperk loopt dood. Hoog tijd dat het beleid kantelt. Help je duwen? Wie meer info wil over waar die 17,5 miljard oa terechtkomt, kan terecht op deze website.

Iedereen kan mee doen en iedereen is nodig. Doe mee in de rol die bij jou past!



Actievoeren is niet niks. Daarom sturen we onze rebellen graag goed voorbereid op pad en bieden we, zo kort voorafgaand aan de actie, twee mogelijkheden:

1.

Heb je géén Actietraining kunnen volgen en is dit je eerste burgerlijk ongehoorzame actie? Sluit je dan aan bij de supporters van de demonstratie, niet OP de A12 maar er NAAST, boven aan weerszijden langs de tunnelbak (Prins Clauslaan, ter hoogte van het Ministerie van EZK en het tijdelijke Tweede-Kamergebouw).

Meld je dan hier, de aparte Signalgroep voor supporters.

De supporters motiveren rebellen vanaf de zijlijn en geven body aan demonstraties. Zij volgen de actie live, maar horen niet bij de arresteerbare groep. Ook zij zijn van groot belang, want hoe groter de groep, hoe beter. Maak in de Supporters-signalgroep kennis met elkaar en spreek er bijvoorbeeld af om samen te reizen.

2.

Heb je wel een Actietraining gehad of al vaker meegedaan aan onze burgerlijk ongehoorzame acties?

Meld je dan hier, dan voegen we je toe aan de actie-Signalgroep.

Tot ziens op of bij de A12 aanstaande zaterdag!