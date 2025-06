Stikstofmaatregelen onvoldoende

De stikstofmaatregelen van het – inmiddels demissionaire – kabinet zijn onvoldoende in omvang, financiële dekking en tempo. Dit concludeert de provincie Noord-Brabant na bestudering van de plannen. Niet alleen bieden de plannen onvoldoende zekerheid dat Brabant weer opengaat, zelfs bestaande natuurvergunningen lopen reëel gevaar.

De nood is hoog voor onder andere woningbouw, infra- en energieprojecten, industrie, en landbouw om de vergunningverlening weer op gang te brengen. De natuur staat er slecht voor in Brabant. Gedeputeerde Wilma Dirken (Stikstof): “Als provincie en provinciale partners werken we hard om dat te verbeteren, maar dat kunnen we niet alleen. We hebben het Rijk daar hard bij nodig. Het is duidelijk dat er veel meer nodig is dan het huidige maatregelenpakket, en daar hoort ook een ruime financiering bij om geloofwaardig en snel aan de slag te kunnen met het verbeteren van de natuur en het op gang brengen van de vergunningverlening voor alle sectoren.”

