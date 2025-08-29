Stijgende temperatuur verhoogt kans op ‘superonweer’ in Europa

In een opwarmende wereld zal extreem hevig onweer frequenter voorkomen. Vooral de Alpen worden een hotspot voor de zogeheten ‘supercel’. Dat wordt glashelder aangetoond in nieuwe simulaties van de Universiteit van Bern en ETH Zürich.

De onderzoekers bekeken het verhoogde risico dat Europa loopt op de ‘supercel’, hevig onweer dat gepaard gaat met zware hagel en krachtige windstoten.

Bij een wereldwijde temperatuurstijging van 3 graden Celsius zullen zo’n krachtige stormen een pak vaker voorkomen, luidt de conclusie van de studie.

Supercelonweersbuien komen meestal voor in de zomer en worden gekenmerkt door een roterende opwaartse luchtstroom van warme, vochtige lucht die gepaard gaat met harde wind, grote hagelstenen en zware regenval.

De gevolgen zijn aanzienlijk en leiden vaak tot materiële schade, verliezen in de landbouw en verkeerschaos. Tijdens zo’n stormen kan ook de veiligheid van mensen in gevaar komen, zeggen de onderzoekers in Science Advances.

