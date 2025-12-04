Steve Cropper ruste in vrede

Steve Cropper overleden – gitarist, auteur, producer, met de anderen van Booker T & the MG’s bepalend voor de Stax-sound.

Een gang langs composities en nummers waarin hij meespeelt.



Mr. Pitiful, Otis Redding



In the midnight hour, Wilson Pickett. Volkomen nagesynchroniseerd met choreografie, en Cropper speelt niet in het filmpje…

Uitdrukkelijke keuze van Pyt



Knock on wood, Eddie Floyd.

Ik zal 16, 17 zijn geweest. Eerst John Ross Barnard op Britain Radio, dan overschakelen naar Lorne King op London, want ik kon er van op aan dat beiden het zouden draaien. Er is een tijd geweest dat ik het niet meer kon horen, al was het maar door een slappe jaren-zeventigcover, maar nu ik het hier plaats…



Slim Jenkins’ Joint. Momenteel mijn favoriete Booker T & the MG’s-nummer, tja, afgezien van het onverslaanbare Green onions uiteraard.



Sittin’ on the dock of the bay, Otis Redding. Ik heb het nooit goed kunnen uitstaan dat het een daverende hit werd nadat hij was omgekomen, zijn grootste. Maar het is niet achterwege te laten, en het is mede geschreven door Steve Cropper.



Green onions, uiteraard. Er zou zoveel meer te kiezen zijn, maar wie weet komt er een vervolg, maar reken er maar niet op.

– By Stax Records – Immediate Source: Atlantic Records WebsiteOriginal Source: Billboard, page 9, March 11, 1967, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=141102558. Cropper de tweede van rechts.