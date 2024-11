Steun ons in strijd voor hoger onderwijs!

Wetenschap en hoger onderwijs vormen al eeuwen een belangrijke steunpilaar van de Nederlandse samenleving. Door de plannen van het kabinet-Schoof dreigt deze pijler een harde klap te krijgen. Dat is om veel redenen gevaarlijk. Universiteiten zijn plaatsen waar jongeren worden klaargestoomd voor essentiële beroepen – van leraar Nederlands tot werktuigbouwkundige, van arts tot rechter. Ook leren ze zelfstandig en kritisch na te denken over de uitdagingen van morgen, zoals de afnemende leesvaardigheid onder jongeren en het onderhoud van onze democratie.

Op 25 november komt daarom een brede coalitie van bij het onderwijs betrokkenen in actie tegen deze desastreuze bezuinigingen. Bij de demonstratie zijn onder andere de vakbonden FNV, AOb, CNV, de Landelijke Studentenvakbond LSVb en de actiegroep WOinActie betrokken.

Deze bezuinigingen raken niet alleen hoger onderwijs en wetenschap, maar ook alle maatschappelijke partijen die daarvan afhankelijk zijn. Daarom hebben de afgelopen weken diverse maatschappelijke organisaties, zoals VNO-NCW, chipbedrijf NXP, Unesco, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de noodklok geluid. We roepen andere organisaties op om hetzelfde te doen en zich in een steunverklaring uit te spreken voor onze universiteiten, hogescholen en instituten. Alleen zo kunnen de plannen, waarover op 26 november in de Tweede Kamer wordt gesproken, mogelijk nog worden gestopt.

Iedereen die de Nederlandse wetenschap een warm hart toedraagt, vragen we om op 25 november om 13.00 uur naar het Malieveld in Den Haag te komen. Onderzoekers, docenten, studenten, ondersteunend personeel, bestuur van de universiteiten en iedereen die het belang van goed hoger onderwijs inziet, zijn welkom. Of je nu je plek in de samenleving te danken hebt aan je opleiding, als werkgever profiteert van het talent dat de universiteiten voortbrengen, of omdat je gelooft dat kritisch en geïnformeerd debat de samenleving verder helpt – kom ons steunen in de strijd voor een betere universiteit!

Je kunt hier in ieder geval een petitie tekenen.

– Bericht van WOInActie