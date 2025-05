Steekpartij op Finse school

In de Finse stad Tampere heeft een 16-jarige scholier vier medeleerlingen neergestoken. Volgens de eerste berichten zijn alle slachtoffers meisjes. Geen van de vier slachtoffers bevindt zich in levensgevaar.

Als we berichten op X mogen geloven heeft de verdachte vanochtend een “manifest” naar Finse media gestuurd. Daarin zou hij hebben verklaard dat hij 16 jaar oud is en meisjes neer wil steken. Want redenen. Hij zou de misdaad al maanden gepland hebben. Een gewelddadige 16-jarige incel die teveel video’s van Andrew Tate heeft gezien, gokken we.

Later vanmiddag volgt een personferentie.

Uitgelichte afbeelding: Door F.Velcker – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=224892