Standbeeld Anne Frank beklad met tekst ‘Gaza’

Het standbeeld van Anne Frank op het Merwedeplein in Amsterdam is beklad met de tekst ‘Gaza’. Zo kennen we de pro-Palestijnse beweging moderne Sturm Abteilungen weer.

Uiteraard helpt het de Palestijnen niet, maar de pro-Palestijnse beweging is altijd al meer gericht geweest op Jodenhaat dan op effectieve solidariteit met Palestina.

Het enige positieve punt: de sympathie voor de palagekkies wordt met de dag minder.

Beelden alleen via een link, want ik heb geen idee of de foto rechtenvrij is.

