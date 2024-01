Spreidingswet aangenomen door de Eerste Kamer

De spreidingswet is door de Eerste Kamer aangenomen met 43 stemmen vóór en 27 tegen. PVV’er Van Hattem probeerde de zaak nog te traineren met een motie om de stemming uit te stellen, maar daarvoor kreeg hij zelfs bij BBB en SGP de handen niet op elkaar. De wet kan nu per 1 februari ingaan.

Met de spreidingswet in de hand kan de regering gemeenten dwingen asielzoekers op te nemen. Dat is overigens een laatste redmiddel. Gemeenten krijgen van de regering eerst de kans vrijwillig opvang aan te bieden. De kosten worden dan volledig vergoed door het Rijk. Bovendien krijgen gemeenten dan een financiële bonus. Pas daarna komt de uitoefening van dwang in beeld.

Op het altijd amusante nazikanaal X/Twitter is de PVV-aanhang vanmiddag voorspelbaar over de rooie gegaan. Zo mochten we o.a. lezen dat de spreidingswet “veel gemeenten ongrondwettelijk tot demografische destabilisatie zal dwingen”.

Inmiddels hebben we ook de eerste gemeente die heeft verklaard de regering te zullen trotseren. De gemeente Westland zal niet meewerken aan de spreidingswet. Westland vangt precies nul (0) asielzoekers op en is niet van plan daarin verandering aan te brengen. In Ter Apel moeten ze zich maar zien te redden.

Uitgelichte afbeelding: Door Mstyslav Chernov/Unframe – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46776364