SP wil energiebedrijven nationaliseren

De SP is een petitie gestart om energiebedrijven te nationaliseren. Petities zetten zelden zoden aan de dijk, maar misschien helpt het om dit op zich uitstekende idee bij De Mensuh onder de aandacht te brengen. De illustratie van Marijnissen die haar niet bestaande biceps probeert aan te spannen moet je maar even vergeten.

De energierekening moet omlaag. Energie is een basisvoorziening. Iedereen heeft energie nodig en wil dat het liefst zo goedkoop en schoon mogelijk. Omdat onze energievoorziening is geprivatiseerd, hebben we er nu niets meer over te zeggen. Commerciële bedrijven verhogen onze energierekeningen en worden lachend rijk, terwijl wij in de kou zitten. Dit moet anders. Daarom gaan we onze energie weer zelf organiseren. Zodat we de energierekening kunnen verlagen en zeggenschap hebben over het investeren in schone energie.

Nu het kabinet Rutte/Kaag miljarden van ons belastinggeld overmaakt aan commerciële energiebedrijven die grote winsten maken, moeten we daar minimaal zeggenschap voor terugkrijgen.

Wij zeggen: nationaliseer onze energie en verlaag de rekening.