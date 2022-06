SP: terreurboeren hebben recht op ons begrip

Dat de SP onder Lili Le Pen een plat populistisch partijtje is geworden was natuurlijk al een tijdje duidelijk, maar vandaag wisten de nationale socialisten toch weer een nieuw dieptepunt te bereiken. Een debat over het bedreigen van politieke tegenstanders, waaronder je eigen collega’s in de Tweede Kamer, door boerenknokploegen? Welnee, nergens voor nodig volgens Lili Le Pen. Laten we het over de wanhoop en de woede van deze verwende grootgrondbezitters slachtoffers van de globalisering hebben!

Aanvraag voor een extra spoeddebat over boerenterreur wordt niet gesteund door de @SPnl. @MarijnissenL keurt geweld af, maar ‘begrip voor wanhoop en woede.’ #saysitall https://t.co/L5iCh0la0w pic.twitter.com/HLyjT83PoS — Touareg (@Touaregtweet) June 29, 2022



