SP gaat in zee met extreemrechtse complotzender

Niets is de SP blijkbaar te dol in de jacht op de extreemdomrechtse kiezer. Inmiddels is men zó ver afgedaald in de gierput dat zelfs een gastoptreden bij het extreemrechtse complotkanaal blcbx volstrekt normaal is.

Blckbx is een favoriet kanaal van de FVD-aanhang. Het werd (relatief) groot door tijdens de coronapandemie de meest absurde complottheorieën te verspreiden over de wijze waarop De Elite Het Volk Onderdrukt.

Extreemdomlinks is al net zo maf en paranoïde als extreemdomrechts, dus mogelijk dat daar inderdaad wat stemmen te winnen zijn. De extreeemdomrechtse kiezer kun je natuurlijk vergeten: waarom zou die overlopen naar de SP?

Zo ongeveer iedereen die nog over enig gezond verstand beschikt heeft de SP verlaten. Van de mensen die 15 jaar terug actief waren bij de SP in Friesland is vrijwel niemand meer over en inmiddels heeft de partij ook actieve jongeren van zich weten te vervreemden. De voormalige jeugdafdeling Rood is door de partijleiding onder valse voorwendselen de tent uitgeschopt. Best dat je geen Leninfans in je partij wilt, maar wees daar dan eerlijk over en kom niet met verhalen over dubbele lidmaatschappen die plotseling een probleem zijn.

De vraag is natuurlijk hoe ver de partijtop bereid is te gaan. Nog rechtser dan blckbx? Dan zit je bij Stormfront. Alkaya verdedigde zich door te stellen dat het over de inhoud zou moeten gaan, maar weigerde de vraag hoe ver hij bereid zou zijn te gaan te beantwoorden:

Toch heb ik wel een vraag erover. Zijn er dan überhaupt kanalen waar je niet zou gaan zitten? Stel dat er een neonazikanaal is dat je uitnodigt om een uur over deze inhoud te praten, zeg je dan ook ja omdat het om die inhoud draait? Met andere woorden: waar leg je de grens? — Diederik de Groot (@diederikdegroot) January 11, 2023



De morele en ook electorale teloorgang van de SP is niet iets waarbij ik sta te juichen. Als de partij het wat slimmer had aangepakt, had ze de vacante positie van de PvdA over kunnen nemen. In plaats daarvan richt ze zich al jaren op de Domste Gemene Deler en onderscheidt de politieke strategie zich derhalve amper nog van die van de PVV.

