Soundtrack 1968, maart: Parijs ontwaakt

Twee maanden voor mei kwam Jacques Dutronc’s lied over ontwakend Parijs uit. Het was bijna onvermijdelijk dat mei er een vervolg op gaf, geschreven door Jacques Le Gou.
Je suis l’dauphin d’la place Dauphine
Et la place Blanche a mauvaise mine
Les camions sont pleins de lait
Les balayeurs sont pleins d’balais
Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille
Les travestis vont se raser
Les strip-teaseuses sont rehabillées
Les traversins sont écrasés
Les amoureux sont fatigués
Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille
Le café est dans les tasses
Les cafés nettoient leurs glaces
Et sur le boulevard Montparnasse
La gare n’est plus qu’une carcasse
Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille
Les banlieusards sont dans les gares
A la Villette on tranche le lard
Paris by night, regagne les cars
Les boulangers font des bâtards
Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille
La tour Eiffel a froid aux pieds
L’Arc de Triomphe est ranimé
Et l’Obélisque est bien dressé
Entre la nuit et la journée
Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille
Les journaux sont imprimés
Les ouvriers sont déprimés
Les gens se lèvent, ils sont brimés
C’est l’heure où je vais me coucher
Il est cinq heures
Paris se lève
Il est cinq heures
Je n’ai pas sommeil
De meiversie:
Les 403 sont renversées
La grève sauvage est générale
Les Ford finissent de brûler
Les enragés ouvrent le bal
Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille
Les blousons noirs sont à l’affût
Lance-pierres contre lacrymogènes
Les flics tombent morts au coin des rues
Nos petites filles deviennent des reines
Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille
La tour Eiffel a chaud aux pieds
L’Arc de Triomphe est renversé
La place Vendôme n’est que fumée
Le Panthéon s’est dissipé
Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille
Les maquisards sont dans les gares
À Notre-Dame on tranche le lard
Paris retrouve ses fêtards
Ses flambeurs et ses communards
Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille
Toutes les centrales sont investies
Les bureaucrates exterminés
Les flics sont sans merci
Pendus à la tripaille des curés.
Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille
Le vieux monde va disparaitre
Après Paris, le monde entier
Les ouvriers sans dieux, sans maîtres
Autogestionnent la Cité
Il est cinq heures
Il est cinq heures
Le nouveau monde s’éveille
Il est cinq heures
Et nous n’aurons jamais sommeil
Dominique Grange
