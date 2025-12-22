Soundtrack 1968, maart: Parijs ontwaakt

Twee maanden voor mei kwam Jacques Dutronc’s lied over ontwakend Parijs uit. Het was bijna onvermijdelijk dat mei er een vervolg op gaf, geschreven door Jacques Le Gou.

Je suis l’dauphin d’la place Dauphine

Et la place Blanche a mauvaise mine

Les camions sont pleins de lait

Les balayeurs sont pleins d’balais

Il est cinq heures

Paris s’éveille

Paris s’éveille

Les travestis vont se raser

Les strip-teaseuses sont rehabillées

Les traversins sont écrasés

Les amoureux sont fatigués

Il est cinq heures

Paris s’éveille

Paris s’éveille

Le café est dans les tasses

Les cafés nettoient leurs glaces

Et sur le boulevard Montparnasse

La gare n’est plus qu’une carcasse

Il est cinq heures

Paris s’éveille

Paris s’éveille

Les banlieusards sont dans les gares

A la Villette on tranche le lard

Paris by night, regagne les cars

Les boulangers font des bâtards

Il est cinq heures

Paris s’éveille

Paris s’éveille

La tour Eiffel a froid aux pieds

L’Arc de Triomphe est ranimé

Et l’Obélisque est bien dressé

Entre la nuit et la journée

Il est cinq heures

Paris s’éveille

Paris s’éveille

Les journaux sont imprimés

Les ouvriers sont déprimés

Les gens se lèvent, ils sont brimés

C’est l’heure où je vais me coucher

Il est cinq heures

Paris se lève

Il est cinq heures

Je n’ai pas sommeil

De meiversie:

Les 403 sont renversées

La grève sauvage est générale

Les Ford finissent de brûler

Les enragés ouvrent le bal

Il est cinq heures

Paris s’éveille

Paris s’éveille

Les blousons noirs sont à l’affût

Lance-pierres contre lacrymogènes

Les flics tombent morts au coin des rues

Nos petites filles deviennent des reines

Il est cinq heures

Paris s’éveille

Paris s’éveille

La tour Eiffel a chaud aux pieds

L’Arc de Triomphe est renversé

La place Vendôme n’est que fumée

Le Panthéon s’est dissipé

Il est cinq heures

Paris s’éveille

Paris s’éveille

Les maquisards sont dans les gares

À Notre-Dame on tranche le lard

Paris retrouve ses fêtards

Ses flambeurs et ses communards

Il est cinq heures

Paris s’éveille

Paris s’éveille

Toutes les centrales sont investies

Les bureaucrates exterminés

Les flics sont sans merci

Pendus à la tripaille des curés.

Il est cinq heures

Paris s’éveille

Paris s’éveille

Le vieux monde va disparaitre

Après Paris, le monde entier

Les ouvriers sans dieux, sans maîtres

Autogestionnent la Cité

Il est cinq heures

Il est cinq heures

Le nouveau monde s’éveille

Il est cinq heures

Et nous n’aurons jamais sommeil



Dominique Grange

