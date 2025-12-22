Soundtrack 1968, maart: Parijs ontwaakt

Arnold J. van der Kluft

Twee maanden voor mei kwam Jacques Dutronc’s lied over ontwakend Parijs uit. Het was bijna onvermijdelijk dat mei er een vervolg op gaf, geschreven door Jacques Le Gou.

Je suis l’dauphin d’la place Dauphine
Et la place Blanche a mauvaise mine
Les camions sont pleins de lait
Les balayeurs sont pleins d’balais

Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille

Les travestis vont se raser
Les strip-teaseuses sont rehabillées
Les traversins sont écrasés
Les amoureux sont fatigués

Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille

Le café est dans les tasses
Les cafés nettoient leurs glaces
Et sur le boulevard Montparnasse
La gare n’est plus qu’une carcasse

Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille

Les banlieusards sont dans les gares
A la Villette on tranche le lard
Paris by night, regagne les cars
Les boulangers font des bâtards

Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille

La tour Eiffel a froid aux pieds
L’Arc de Triomphe est ranimé
Et l’Obélisque est bien dressé
Entre la nuit et la journée

Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille

Les journaux sont imprimés
Les ouvriers sont déprimés
Les gens se lèvent, ils sont brimés
C’est l’heure où je vais me coucher

Il est cinq heures
Paris se lève
Il est cinq heures
Je n’ai pas sommeil

De meiversie:

Les 403 sont renversées
La grève sauvage est générale
Les Ford finissent de brûler
Les enragés ouvrent le bal

Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille

Les blousons noirs sont à l’affût
Lance-pierres contre lacrymogènes
Les flics tombent morts au coin des rues
Nos petites filles deviennent des reines

Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille

La tour Eiffel a chaud aux pieds
L’Arc de Triomphe est renversé
La place Vendôme n’est que fumée
Le Panthéon s’est dissipé

Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille

Les maquisards sont dans les gares
À Notre-Dame on tranche le lard
Paris retrouve ses fêtards
Ses flambeurs et ses communards

Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille

Toutes les centrales sont investies
Les bureaucrates exterminés
Les flics sont sans merci
Pendus à la tripaille des curés.

Il est cinq heures
Paris s’éveille
Paris s’éveille

Le vieux monde va disparaitre
Après Paris, le monde entier
Les ouvriers sans dieux, sans maîtres
Autogestionnent la Cité

Il est cinq heures
Il est cinq heures
Le nouveau monde s’éveille
Il est cinq heures
Et nous n’aurons jamais sommeil


Dominique Grange

