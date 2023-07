Soulklassieker du jour: Teardrop

Eén van de mooiste (en verdrietigste) love songs die ik ken. Andrew Vowles – aka Mushroom – wilde dat Madonna de zang voor haar rekening nam. Die had daar wel oren naar, maar de rest van de band gaf de voorkeur aan Elisabeth Fraser van de Cocteau Twins. Na het beluisteren van een tape liet Madonna Vowles weten dat ze Teardrop een prachtige song vond en graag haar medewerking zou verlenen. Aan Vowles de taak haar te vertellen dat het feest helaas niet door zou gaan. Vowles had daar naar verluid zó zwaar de pest over in dat het uiteindelijk leidde tot een breuk met de andere leden van Massive Attack.

Love, love is a verb

Love is a doing word

Fearless on my breath

Gentle impulsion

Shakes me, makes me lighter

Fearless on my breath

Teardrop on the fire

Fearless on my breath

Night, night of matter

Black flowers blossom

Fearless on my breath

Black flowers blossom

Fearless on my breath

Teardrop on the fire

Fearless on my

Water is my eye

Most faithful mirror

Fearless on my breath

Teardrop on the fire

Of a confession

Fearless on my breath

Most faithful mirror

Fearless on my breath

Teardrop on the fire

Fearless on my breath

You’re stumbling in the dark

You’re stumbling in the dark

Uitgelichte afbeelding: By Platonova Alina (ru: Платонова Алина), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92181145