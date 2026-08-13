Explosie bij munitiefabriek in Italië

Bij een munitiefabriek in Colleferro, een kleine stad in de buurt van Rome, heeft zich een zware explosie voorgedaan.

🚨🚨🚨🪖🇮🇹 Violenta esplosione nello stabilimento dell’ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della ‘Knds Ammo Italy’, a Colleferro. L’azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. I… pic.twitter.com/N8thD1f5dc — Dario D’Angelo (@dariodangelo91) August 13, 2026

De oorzaak is nog niet bekend. Op X wordt druk gespeculeerd over Russische betrokkenheid, maar dat lijkt me sterk. Poetin is een crimineel, geen idioot. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn. Reddingsteams hebben zich nog geen toegang weten te verschaffen tot de fabriek.

Uitgelichte afbeelding: By Robertodimo – Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96044347