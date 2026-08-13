Explosie bij munitiefabriek in Italië

Pyt van der Galiën

Bij een munitiefabriek in Colleferro, een kleine stad in de buurt van Rome, heeft zich een zware explosie voorgedaan.

De oorzaak is nog niet bekend. Op X wordt druk gespeculeerd over Russische betrokkenheid, maar dat lijkt me sterk. Poetin is een crimineel, geen idioot. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn. Reddingsteams hebben zich nog geen toegang weten te verschaffen tot de fabriek.

Uitgelichte afbeelding: By Robertodimo – Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96044347

Pyt van der Galiën