Dader aanslag partijkantoor D66 blijft langer vastzitten

De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 heeft daar nu diepe spijt van. Zegt hij. De rechtbank nam zijn spijtbetuiging voor kennisgeving aan en besloot vanochtend dat hij voorlopig vast blijft zitten.

De dader, ene Berry van D., werd op 7 mei gearresteerd. Van D. verklaarde dat hij met zijn daad wilde protesteren tegen “de problematiek en afbraak van Nederland”, waarmee hij vermoedelijk doelde op de komst van asielzoekers.

In het gebouw bevonden zich op dat moment een dertigtal leden van de jongerenafdeling van D66. Niemand raakte gewond, maar dat had gezien de kracht van de explosie ook heel anders af kunnen lopen.

Van D. is overigens geen onbekende van de politie. De destijds in Tilburg wonende Van D. stichtte in 2017 tot drie keer toe brand bij de vestiging van Arriva in de stad. Berry had als buschauffeur bij Arriva gewerkt, maar werd eind 2016 ontslagen nadat er problemen waren ontstaan op de werkvloer na een verbroken relatie.

Van D. werd veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij moest zich ook drie jaar lang aan een aantal maatregelen houden, waaronder opname in de verslavingszorg en een drugs- en alcoholverbod.

Tegenwoordig heeft Van D. geen vaste woon- of verblijfplaats.

Uitgelichte afbeelding: We zijn ons ervan bewust dat dit niet Berry van D. is, maar Rob Jetten. Er moet een plaatje bij, vandaar. Door Martijn Beekman – Template:D66, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85048672