Soulklassieker du jour: Da Doo Ron Ron

Een ontwapenende song over jonge liefde en één van de fraaiste voorbeelden van Phil Spector’s Wall of Sound. Geschreven door Spector, Ellie Greenwich en Jeff Berry. Het arrangement werd verzorgd door Jack Nitzsche. Spector’s vaste technicus Larry Levine was verantwoordelijk voor het geluid, iets waar hij te weinig waardering voor kreeg (en krijgt). De parodie van Spitting Imagine, met Nancy en Ronald Reagan in de hoofdrollen, is na 40 jaar nog steeds hilarisch. Bijrollen voor o.a. Maggie Thatcher, Khomeini en David Owen.

