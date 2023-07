Solidariteit met Oekraïne

Noords Groen Links is een samenwerkingsplatform van Scandinavische linkse partijen. Het netwerk kwam op 9 juni bijeen in Malmö en nam deze verklaring ter ondersteuning van Oekraïne aan:

Wij, de ondergetekende vertegenwoordigers van Noords Groen Links, verklaren ons solidair met het rechtmatige verzet van het Oekraïense volk en benadrukken de volledige verantwoordelijkheid van het Russische regime voor het initiëren van deze illegale invasie, het laten escaleren ervan tot het punt waarop een kernoorlog dreigt en het uitlokken van wereldwijde herbewapening.

We veroordelen schendingen van het internationaal recht en illegale bezettingen ten zeerste, ongeacht wiens imperialistische ambities ze dienen.

Om de oorlog te beëindigen, eisen we een volledige en onmiddellijke terugtrekking van de Russische strijdkrachten van het hele Oekraïense grondgebied. We verwelkomen het anti-oorlogsverzet en de democratische oppositie in Rusland en Wit-Rusland als integrale elementen van de strijd voor vrede in de regio.

We erkennen dat wapensteun noodzakelijk is om Oekraïne in staat te stellen zichzelf te verdedigen. Omdat oorlogen niet op het slagveld eindigen, zijn diplomatieke inspanningen even belangrijk. We geloven dat een duurzame en rechtvaardige vrede gebaseerd moet zijn op respect voor het internationaal recht, de mensenrechten en soevereiniteit binnen internationaal erkende grenzen. Bovendien erkennen we dat het de bevolking van Oekraïne is die moet beslissen wanneer ze oproept tot een staakt-het-vuren en of ze een bestand aanvaardt en onder welke voorwaarden.

We uiten onze bezorgdheid over de aanhoudende aanvallen op arbeidsrechten en vakbonden door de Oekraïense regering, die duidelijk in strijd zijn met de ILO-verdragen en de associatieovereenkomst met de EU. We zijn ons ook bewust van de gevaren van het opleggen van neoliberaal beleid van bezuinigingen en privatisering in het belang van Westers of binnenlands kapitaal tijdens de naoorlogse wederopbouw van Oekraïne.

Daarom zeggen we onze steun toe aan de Oekraïense arbeidersbeweging, Sotsialnyi Rukh en andere progressieve krachten die strijden voor een rechtvaardige toekomst en een sterke sociale welvaartsstaat.

We roepen op tot kwijtschelding van de buitenlandse schuld van Oekraïne en gezamenlijke internationale wederopbouwinspanningen onder de voorwaarden van transparantie, verantwoording, participatieve besluitvorming en goede praktijken van sociaal partnerschap.

We dringen aan op versterking van het werk aan een meer democratische wereldorde en doen een beroep op links wereldwijd om zich nu achter deze principes te scharen, zij aan zij met de onderdrukten, zoals links dat altijd heeft gedaan.

Enhedslisten (Rood-Groene Alliantie), Denemarken

Vänsterpartiet (Linkse Partij), Zweden

Sosialistisk venstreparti (Linkse Socialistische Partij), Noorwegen

Vasemmistoliitto (Linkse Alliantie), Finland

Rødt (Rode Partij), Noorwegen