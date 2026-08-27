Soerabaja zonder Johnny

Geen idee wat mij deed zoeken naar een eventueel origineel van Soerabaja van Anneke Grönloh. Het vinden van het origineel was een verrassing: een Israëli die met het snikkie van Connie Francis in het Duits zingt.
Surabaya, Carmela Corren
Surabaya, Surabaya,
Deine Lieder erzählen vom Glück.
Ich hab’ es niemals vergessen
Johnny, den Strand und das Meer
Schön war die Zeit, heut’ liegt sie weit
Wenn’s doch noch einmal so wär’!
(Refrein:)
Surabaya, Surabaya
Deine Lieder erzählen vom Glück
Surabaya, Surabaya
Und sie rufen uns wieder zurück.
Johnny, Du gabst mir zwei Rosen
Dann war ich wieder allein
Leer ist mein Haus, tagein, tagaus
Schwer ist es einsam zu sein.
Refrein
Surabaya!
Wacht eens even. “Johnny?”
Ich war jung, Gott, erst sechzehn Jahre
Du kamest von Birma herauf
Und sagtest, ich solle mit dir gehen
Du kämest für alles auf.
Ich fragte nach deiner Stellung
Du sagtest, so wahr ich hier steh
Du hättest zu tun mit der Eisenbahn
Und nichts zu tun mit der See.
Du sagtest viel, Johnny
Kein Wort war wahr, Johnny
Du hast mich betrogen, Johnny, in der ersten Stund
Ich hasse dich so, Johnny
Wie du dastehst und grinst, Johnny
Nimm die Pfeife aus dem Maul, du Hund.
Surabaya-Johnny, warum bist du so roh?
Surabaya-Johnny, mein Gott, ich liebe dich so.
Surabaya-Johnny, warum bin ich nicht froh ?
Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so.
Zuerst war es immer Sonntag
So lang, bis ich mitging mit dir
Aber schon nach zwei Wochen
War dir nicht nichts mehr recht an mir.
Hinauf und hinab durch den Pandschab
Den Fluß entlang bis zur See:
Ich sehe schon aus im Spiegel
Wie eine Vierzigjährige.
Du wolltest nicht Liebe, Johnny
Du wolltest Geld, Johnny
Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund.
Du verlangtest alles, Johnny
Ich gab dir mehr, Johnny
Nimm die Pfeife aus dem Maul, du Hund.
Surabaya-Johnny, warum bist du so roh ?
Surabaya-Johnny, mein Gott, ich liebe dich so. Surabaya-Johnny, warum bin ich nicht froh ?
Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so.
Ich hatte es nicht beachtet
Warum du den Namen hast
Aber an der ganzen langen Küste
Warst du ein bekannter Gast.
Eines morgens in einem Sixpencebett
Werd ich donnern hören die See
Und du gehst, ohne etwas zu sagen
Und dein Schiff liegt unten am Kai.
Du hast kein Herz, Johnny
Du bist ein Schuft, Johnny
Du gehst jetzt weg, Johnny, sag mir den Grund.
Ich liebe dich doch, Johnny
Wie am ersten Tag, Johnny
Nimm die Pfeife aus dem Maul, du Hund.
Surabaya-Johnny, warum bist du so roh ?
Surabaya-Johnny, mein Gott, ich liebe dich so. Surabaya-Johnny, warum bin ich nicht froh ?
Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so.
Lotte Lenya, uit Happy end van Bertolt Brechten Kurt Weill
Stan Haag was overgestapt van Radio Luxemburg naar Veronica, 1969, en hij was nou niet direct de swingendste deejay uit het peloton. Hij kwam op bezoek bij Henk van Dorp in Help, er zit een olifant in de tram en Van Dorp herinnerde hem er aan dat Haag Soerabaja had geschreven. Of Haag het wilde zingen? Hij deed een couplet en Van Dorp zat er luid bij te snikken. Haag, geïrriteerd, zei zoiets als Doe normaal joh.
Dit is de eerste Nederlandse versie van een zangeres die voorzover ik weet niets met “Indië” te maken heeft.
Imca Marina
En dan de bekendste versie. Anneke Grönloh komt uit Minahasa, en dat is heel ver van Soerabaja…
Ik draag het geheel op aan S., geliefde van een week…
De Nederlanders, Indo of wit, zijn in 1958 Soerabaja uitgejaagd.
– Uitgelichte afbeelding: [1] Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANeFo), 1945-1989, Nummer toegang 2.24.01.07 Bestanddeelnummer 254-7251, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32297257