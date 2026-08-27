Soerabaja zonder Johnny

Geen idee wat mij deed zoeken naar een eventueel origineel van Soerabaja van Anneke Grönloh. Het vinden van het origineel was een verrassing: een Israëli die met het snikkie van Connie Francis in het Duits zingt.



Surabaya, Carmela Corren

Surabaya, Surabaya,

Deine Lieder erzählen vom Glück.

Ich hab’ es niemals vergessen

Johnny, den Strand und das Meer

Schön war die Zeit, heut’ liegt sie weit

Wenn’s doch noch einmal so wär’!

(Refrein:)

Surabaya, Surabaya

Deine Lieder erzählen vom Glück

Surabaya, Surabaya

Und sie rufen uns wieder zurück.

Johnny, Du gabst mir zwei Rosen

Dann war ich wieder allein

Leer ist mein Haus, tagein, tagaus

Schwer ist es einsam zu sein.

Refrein

Surabaya!

Wacht eens even. “Johnny?”

Ich war jung, Gott, erst sechzehn Jahre

Du kamest von Birma herauf

Und sagtest, ich solle mit dir gehen

Du kämest für alles auf.

Ich fragte nach deiner Stellung

Du sagtest, so wahr ich hier steh

Du hättest zu tun mit der Eisenbahn

Und nichts zu tun mit der See.

Du sagtest viel, Johnny

Kein Wort war wahr, Johnny

Du hast mich betrogen, Johnny, in der ersten Stund

Ich hasse dich so, Johnny

Wie du dastehst und grinst, Johnny

Nimm die Pfeife aus dem Maul, du Hund.

Surabaya-Johnny, warum bist du so roh?

Surabaya-Johnny, mein Gott, ich liebe dich so.

Surabaya-Johnny, warum bin ich nicht froh ?

Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so.

Zuerst war es immer Sonntag

So lang, bis ich mitging mit dir

Aber schon nach zwei Wochen

War dir nicht nichts mehr recht an mir.

Hinauf und hinab durch den Pandschab

Den Fluß entlang bis zur See:

Ich sehe schon aus im Spiegel

Wie eine Vierzigjährige.

Du wolltest nicht Liebe, Johnny

Du wolltest Geld, Johnny

Ich aber sah, Johnny, nur auf deinen Mund.

Du verlangtest alles, Johnny

Ich gab dir mehr, Johnny

Nimm die Pfeife aus dem Maul, du Hund.

Surabaya-Johnny, warum bist du so roh ?

Surabaya-Johnny, mein Gott, ich liebe dich so. Surabaya-Johnny, warum bin ich nicht froh ?

Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so.

Ich hatte es nicht beachtet

Warum du den Namen hast

Aber an der ganzen langen Küste

Warst du ein bekannter Gast.

Eines morgens in einem Sixpencebett

Werd ich donnern hören die See

Und du gehst, ohne etwas zu sagen

Und dein Schiff liegt unten am Kai.

Du hast kein Herz, Johnny

Du bist ein Schuft, Johnny

Du gehst jetzt weg, Johnny, sag mir den Grund.

Ich liebe dich doch, Johnny

Wie am ersten Tag, Johnny

Nimm die Pfeife aus dem Maul, du Hund.

Surabaya-Johnny, warum bist du so roh ?

Surabaya-Johnny, mein Gott, ich liebe dich so. Surabaya-Johnny, warum bin ich nicht froh ?

Du hast kein Herz, Johnny, und ich liebe dich so.



Lotte Lenya, uit Happy end van Bertolt Brechten Kurt Weill

Stan Haag was overgestapt van Radio Luxemburg naar Veronica, 1969, en hij was nou niet direct de swingendste deejay uit het peloton. Hij kwam op bezoek bij Henk van Dorp in Help, er zit een olifant in de tram en Van Dorp herinnerde hem er aan dat Haag Soerabaja had geschreven. Of Haag het wilde zingen? Hij deed een couplet en Van Dorp zat er luid bij te snikken. Haag, geïrriteerd, zei zoiets als Doe normaal joh.

Dit is de eerste Nederlandse versie van een zangeres die voorzover ik weet niets met “Indië” te maken heeft.



Imca Marina

En dan de bekendste versie. Anneke Grönloh komt uit Minahasa, en dat is heel ver van Soerabaja…

Ik draag het geheel op aan S., geliefde van een week…

De Nederlanders, Indo of wit, zijn in 1958 Soerabaja uitgejaagd.

– Uitgelichte afbeelding: [1] Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANeFo), 1945-1989, Nummer toegang 2.24.01.07 Bestanddeelnummer 254-7251, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32297257