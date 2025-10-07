SPD-burgemeester neergestoken

In Herdecke (Noordrijn-Westfalen) is een burgemeester van de sociaal-democratische SPD vanmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanslag.

Iris Stalzer werd voor haar woning door meerdere mannen aangevallen. Ze raakte zwaargewond, maar wist zich nog naar de woning te slepen. Volgens informatie van FOCUS-online heeft Stalzer in totaal 13 messteken in haar buik en rug opgelopen. Ze wordt momenteel geopereerd.

De daders zijn nog voortvluchtig en over hun motief is niets bekend. Het ligt natuurlijk voor de hand te denken aan een politiek motief, maar de politie sluit een privé-motief niet helemaal uit.

De SPD in Herdecke zegt niet op de hoogte te zijn van recente bedreigingen tegen Stalzer. Voor zover bekend is ze ook niet een bijzonder omstreden politica.

