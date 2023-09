Sneeuwluipaard maakt comeback in Bhutan

In het Zuid-Aziatische land Bhutan zijn bij een telling 134 sneeuwluipaarden waargenomen. Dat zijn er 40 procent meer dan in 2016, met dank aan beschermingsmaatregelen van de overheid en milieuorganisaties.

Vandaag leven er nog sneeuwluipaarden in twaalf landen in Centraal- en Zuid-Azië en in de bergen van Zuid-Siberië. Het dier wordt al lange tijd bedreigd door de achteruitgang van hun leefgebied, overbejaging van hun prooidieren, conflicten met mensen en klimaatverandering.

Wereldwijd neemt de populatie sneeuwluipaarden af en de soort staat dan ook op de Rode Lijst van bedreigde soorten als ‘kwetsbaar’.

