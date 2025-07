Smeltende gletsjers kunnen krachtige vulkaanuitbarstingen veroorzaken

Smeltende gletsjers dreigen niet alleen tot overstromingen en drinkwatertekorten te leiden, maar ook tot meer frequente en explosieve vulkaanuitbarstingen. Dat blijkt uit onderzoek van vulkanen in de Andes.

Honderden slapende vulkanen wereldwijd, en met name op Antarctica, zouden actiever kunnen worden naarmate de klimaatverandering de gletsjers sneller doet krimpen. Dat is de voornaamste conclusie van onderzoek dat vandaag (dinsdag) op een conferentie in Praag is gepresenteerd.

De studie door de Universiteit van Wisconsin-Madison in de VS nam zes vulkanen in het zuiden van Chili onder de loep, om te weten hoe de opmars en terugtrekking van de Patagonische ijskap het vulkanische gedrag in het verleden heeft beïnvloed. Door eerdere uitbarstingen nauwkeurig te dateren en kristallen in uitgebarsten gesteenten te analyseren, linkte het team het gewicht en de druk van gletsjerijs aan de eigenschappen van het magma diep onder de grond.

