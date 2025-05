Smeltend zee-ijs verandert kleur van licht in de oceaan

Het verdwijnen van zee-ijs in de poolgebieden verandert niet alleen de hoeveelheid licht die de oceaan binnenkomt, maar ook de kleur ervan. Dit heeft vergaande gevolgen voor fotosynthetische organismen in het water, zegt nieuw onderzoek in Nature.

Het Nederlands-Deense onderzoek bestudeerde hoe het verlies van zee-ijs het licht in water verandert. Zee-ijs en zeewater verschillen immers fundamenteel in de manier waarop ze licht doorlaten. Zee-ijs verstrooit het licht en kaatst het terug waardoor weinig licht diep doordringt. Het weinige licht onder het zee-ijs bevat daardoor nog bijna alle kleuren. Zeewater absorbeert het rode en groene deel van het lichtspectrum, terwijl blauw licht viel dieper in het zeewater doordringt. Dat is de reden waarom zeewater er blauw uitziet. – Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: Door fruchtzwerg’s world – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3735232