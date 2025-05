Geïnspireerd door een recensie waarin werd opgemerkt dat de leden van Kraftwerk tijdens concerten nogal wat weg hadden van showroom-poppen, wat precies het effect was waar de Beatles van de elektronische muziek naar streefden. De leden van Kraftwerk zagen zichzelf als ‘muziekarbeiders’, die een hen voorgeschreven taak uitvoerden. Spektakel en ego’s mogen geen rol spelen. Veel geïmiteerd, nooit geëvenaard.

Eins, zwei, drei, vier

[Intro][Verse 1]We are standing hereExposing ourselvesWe are showroom dummiesWe are showroom dummies[Verse 2]We’re being watchedAnd we feel our pulseWe are showroom dummiesWe are showroom dummies

[Verse 3]

We look around

And change our pose

We are showroom dummies

We are showroom dummies

[Verse 4]

We start to move

And we break the glass

We are showroom dummies

We are showroom dummies