September is het nieuwe juni

Sinds begin vorige eeuw zijn alle maanden warmer geworden. De temperatuur in september is nu zelfs iets hoger dan de temperatuur in juni begin vorige eeuw. Daarmee is september het nieuwe juni.

September is na juli, augustus en juni de warmste maand van het jaar. Sinds begin vorige eeuw zijn alle maanden warmer geworden. De temperatuur in september in het huidige klimaat (14,7 graden, 1991-2020) is zelfs iets hoger dan de temperatuur in juni in het klimaat van begin vorige eeuw (14,4 graden, 1901-1930).