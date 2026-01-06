Seksueel geweld tegen Congolese kinderen “diepgeworteld” en neemt nog toe

Seksueel geweld tegen kinderen in de DR Congo is “endemisch, systemisch en neemt toe”, waarschuwt Unicef in een nieuw rapport. Conflict blijft een belangrijke oorzaak, maar het rapport toont gevallen aan in elke provincie, met een opvallende stijging sinds 2022.

In de eerste negen maanden van 2025 zijn in de Democratische Republiek Congo al meer dan 35.000 gevallen van seksueel geweld tegen kinderen gerapporteerd, wat wijst op een crisis die blijft escaleren, zegt Unicef. In 2024 werden bijna 45.000 gevallen geregistreerd, – drie keer zoveel als in 2022.

Het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Angst, stigma, onveiligheid en beperkte toegang tot hulpverlening weerhouden veel slachtoffers ervan om aangifte te doen of hulp te zoeken.

