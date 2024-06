Schietpartij dag nadat Supreme Court verbod bump stock afschaft

Het is weer zover, een schietpartij in de Verenigde Staten. We kijken er eigenlijk niet meer van op, maar het blijft totale waanzin. In dit geval betrof het een man die eens even wat rond ging schieten in een kinderzwembad, waar na hij elders zichzelf ook doodschoot. Hoe gek moet je zijn om zoiets te doen? Nou, echt gek dus, want naar verluid had de man psychische problemen.

Nine people were injured, including several children, when a man ‘randomly’ opened fire at a splash pad in Rochester Hills, Michigan, according to local officials. The suspect fled the scene and later took his own life at a nearby home.

(…)

The suspect, a 42-year-old white male, fled the scene and was found dead from a self-inflicted gunshot wound at his home in Shelby Township. He was known to have mental health issues, lived with his mom and had no criminal history, the sheriff said. (BNO News)

Ik hoorde er het eerst van via een tekstbericht van mijn vriendin in Michigan, want dit was helemaal niet zo ver van haar vandaan, en de vorige schietpartij, op een school te Oxford, waarbij vier doden vielen, was ook slechts 30 kilometer van haar verwijderd. Zelf werkt ze op een school in Flint, een van de gevaarlijkste steden in de VS. Er is daar dan ook al eens een leerling met een pistool in zijn tas aangetroffen.

Zij had gepland met haar zoons, schoondochter en kleinkinderen binnenkort naar een ander kinderzwemparadijs te gaan, maar voelt daar nu erg weinig voor. Statistisch maakt het niets uit, maar ik kan me het gevoel voorstellen.

Over twee weken vertrek ik zelf weer naar de Verenigde Staten. Ik was er in 2000, en vanaf 2010 ben ik op 3 keer na elk jaar in de Verenigde Staten geweest.

Toen ik er in de zomer van 2000 aankwam verkeerden we in de nadagen van het presidentschap van Bill Clinton. Later dat jaar, in november, zouden de verkiezingen gestolen worden door de Republikeinen, of althans door een beslissing van een Republikeinse meerderheid in het toenmalige Supreme Court om gewoonweg maar het tellen van stemmen in Miami Dade county te Florida te stoppen en George W. Bush tot winnaar te verklaren. Zijn presidentschap zou rampzalige gevolgen van globale proporties hebben, door zijn reactie op de aanslagen van 11 september 2001 door Al Qaeda. Vooral de volstrekt illegitieme invasie in Irak heeft dramatische gevolgen gehad, onder andere het latere ontstaan van ISIS. Op de verderfelijke invloed van het Amerikaanse Supreme Court kom ik nog terug

In 2010 was Barack Obama er president. Michigan was ooit een solide, Democratisch stemmende staat met zijn vele arbeiders in de auto-industrie, maar is in de loop der jaren een swing state geworden. Voor presidentsverkiezingen wordt meestal nog wel Democratisch gestemd, maar in 2016 sloeg het wel degelijk om naar Trump. Als staat als geheel mag het dan een swing state zijn, erbinnen bevind je je meestal in vrij homogene Democratische dan wel Republikeinse gebieden. De Democratische stemmen komen voor een groot deel uit Detroit en omstreken, waar de ene helft van de 10 miljoen inwoners van Michigan woont, maar het platteland van Michigan is vrijwel allemaal Trumpland, op een klein gebied rond het dure – en aangename – universiteitsstadje Traverse City in het Noorden na. Wellicht dat er in de hoofdstad Lansing ook meer Democraten wonen. Je komt er de ene na de andere Trumpvlag tegen in voortuinen (ook al is dat officieel niet toegestaan buiten verkiezingstijd, begreep ik. Maar Trump en de zijnen staan boven de wet volgens de huidige generatie Republikeinen).

Ook in 2010 zag ik er al eens een auto rijden die helemaal vol zat met anti-Obamastickers, en op zeker moment zag ik op de parkeerplaats van de plaatselijke supermarkt een pickup truck met de bekende vlag van de Zuidelijke Confederatie. Als voorloper op de bestorming van het Kapitool op 6 januari 2021 werd het staatskapitool van Michigan te Lansing al eens belaagd, en wel degelijk door mannen met AR-15s. Dat is daar namelijk idioot genoeg toegestaan, dat je met een wapen het Kapitool betreedt. Er zijn plannen geweest gouverneur Whitmer te ontvoeren die werden verijdeld. De betreffende mannen zitten nu in de gevangenis (gelukkig is nu wel ook de staatsregering er in handen van de Democraten, na vele jaren Republikeins staatsbewind).

Het is een raar gevoel rond te rijden door de slaperige dorpjes van Michigan, door een landschap dat voor een groot deel op een soort van enorm uitgestrekt Drenthe of Friesland lijkt, en te weten dat een forse meerderheid van mensen die je er tegenkomt overtuigd Trumpstemmer is. In ons eigen land is de situatie wat dat betreft vergelijkbaar geworden qua PVV-stemmers, en ik ben blij in de linkse enclave die Eindhoven binnen Noord-Brabant is te wonen.

Het is een nog raarder gevoel dat er mensen om je heen zomaar een vuurwapen bij zich zouden kunnen hebben (zij het dat daar in Michigan wel een hele checklist aan verbonden is). Als iemand in het verkeer daar iets raars doet reageer ik daar niet op. In Nederland merkte ik vaak al dat die mensen agressief reageren, dus doe ik het hier ook niet meer snel, maar in de VS kunnen die bovendien een vuurwapen bij zich hebben.

Maar dat die checklist niet waterdicht is blijkt wel uit de laatste schietpartij, die man had immers wèl mentale problemen.

In dit geval was er geen sprake van een half-automatisch wapen maar een pistool, maar vooral die half-automatische wapens zouden allang (of wederom) verboden zijn als de Verenigde Staten een functionerende democratie waren. Ten eerste is de bevolking verdeeld tussen mensen die voor en tegen wapenbezit zijn, maar ook onder de voorstanders ervan is er een substantieel deel beslist tegen het bezit van half-automatische wapens. Niemand die niet in een oorlog verwikkeld is of bij een speciale politie-eenheid werkt heeft zoiets nodig.

Onder Bill Clinton werd er in 1994 dan ook een verbod op ingevoerd. Maar die wet heeft men laten ‘verlopen’ (hoe dat precies werkt in de VS weet ik ook niet, maar sommige wetten zijn blijkbaar slechts tijdelijk), uiteraard onder het stompzinnige Republikeinse bewind van George W. Bush.

Even een, noodzakelijke, technische uiteenzetting: er zijn automatische geweren, waarmee je geheel in oorlogsstijl hele rissen mensen kunt neermaaien. Die zijn zelfs in de VS verboden voor burgers. Het oorspronkelijke ontwerp van de beruchte AR-15 is er zo een, gebaseerd op de M16, bekend uit films over de oorlog in Vietnam. Bij de commercieel verkrijgbare uitvoering ervan heeft men die automatische functie verwijderd. Echter, men kan nog steeds handmatig behoorlijk snel achter elkaar schoten lossen zonder steeds opnieuw een patroon te moeten laden.

Toen heeft er een of andere klussende gek in een schuur (vermoed ik) bedacht dat als je de kolf nu met een soort van verend mechanisme aan het geweer zet, je dan de trekker vast kunt houden, en de terugslag van het geweer in combinatie met dat verende mechanisme je de trekker steeds opnieuw automatisch zal doen overhalen. Dat vuurt weliswaar niet zo snel als een echt automatisch geweer, maar het gaat wel degelijk in de richting van een pistoolmitrailleur. Deze voorziening wordt een bump stock genoemd.

Dat nu heeft men zèlfs onder de waanzinnige regering van Trump verboden, nadat een bejaarde maniak in Texas vanuit een hotelraam op die manier meer dan zestig mensen doodschoot.

Maar de Verenigde Staten zouden de Verenigde Staten niet zijn als er niet iemand een procedure tegen was begonnen, en die is helemaal bij het Supreme Court terecht gekomen. En u raadt het al, met de tweederde meerderheid van rechtsrabiate, gecorrumpeerde machtswellustelingen in het huidige Supreme Court heeft men verordonneerd dat dat verbod niet geldig kan zijn.

Via een geforceerde redenering betreft het hier namelijk geen automatisch wapen volgens het Supreme Court, dus mag het volgens hen.

“We conclude that [a] semiautomatic rifle equipped with a bump stock is not a ‘machinegun’ because it does not fire more than one shot ‘by a single function of the trigger,’” Justice Clarence Thomas wrote in the decision.

Opperrechter Sonia Sotomayor (die tegengestemd had):

“This is not a hard case. All of the textual evidence points to the same interpretation,” she added, deriding the majority’s interpretation for ignoring common sense and instead relying on obscure technical arguments. “Its interpretation requires six diagrams and an animation to decipher the meaning of the statutory text,” she wrote.

Bron: The Hill.

Het afknallen van mensen op automatische wijze is een constitutioneel recht, blijkbaar.

Het is bijna niet te bevatten wat voor een schade dit Supreme Court de Verenigde Staten aandoet. Door de meer dan schandalige machinaties van de Republikeinse senator Mitch McConnell is er een extreem-rechtse, theocratische supermeerderheid ontstaan in het Supreme Court, en sindsdien legt een achterlijk-christelijke-fascistoïde minderheid van Amerikanen via hen het land hun wil op.

Het begon met het afschaffen van het landelijk recht op abortus, waardoor er vele vrouwen in bananenstaten als Texas en Florida in enorme problemen moeten zijn gekomen. Vervolgens is het Supreme Court actief bezig de democratie zoveel mogelijk te frustreren waar die tegen hun rechtse ideeën in gaat. Zo moet gerrymandering volgens hen nog eens wat makkelijker worden. Het winner-takes-all districtenstelsel zoals gebruikt in de Verenigde Staten is om te beginnen al zeer ondemocratisch, maar met praktijken als het onevenwichtig indelen ervan om je eigen partij te bevoordelen (de meerderheid in het staatscongres bepaalt die districten), laat staan als dat ook nog op raciale gronden mag, maken verkiezingen al helemáál tot een schijnvertoning. Het zijn praktijken als deze die de Republikeinen al decennia lang een disproportioneel grote macht hebben gegeven.

En dan is er natuurlijk de zaak tegen Trump, wegens de aanval op het Kapitool van 6 januari 2021. Die zaak had allang onderweg moeten zijn, maar de ridicule claim van Trump dat een president absolute immuniteit moet hebben voor gepleegde misdaden strooide zand in de machine. Hoe dat verlopen is beschreef ik hier, en ik vermoed dat mijn voorspelling met betrekking tot het willen veroorzaken van maximale vertraging uit gaat komen.

Mijn vriendin begint steeds serieuzer te overwegen naar Europa te komen, de gekte neemt alleen maar toe in de Verenigde Staten.

(Foto: Supreme Court – eigen foto Laurent)