Trump ontvouwt plan om Poetin tegen te houden

Hilarisch als het niet zo treurig zou zijn: Donald Trump ontvouwt zijn geheime plan om Poetin terug in zijn hok te jagen. Uiteraard doet hij niets om Vlad I daadwerkelijk tegen te houden, maar dat hadden we dan ook niet verwacht.

Oh, het gaat dus om deze Russische aanval op Kiyv:

Kyiv last night during a combined Russian attack. Reuters reports that a North Korean KN-23 ballistic missile hit the residential building in Kyiv, citing its own sources. [image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 24 april 2025 om 13:15

Goed om er nog even aan te herinneren dat Trump eerder deze week Zelensky ervan beschuldigde de oorlog te rekken. Je verzint het niet.

