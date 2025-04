26 doden bij aanslag in India

Bij een aanslag in de Indiase regio Kasjmir zijn 26 toeristen om het leven gekomen. De aanslag is opgeëist door het Kasjmir Verzetsfront, een mantelorganisatie van Lashkar-e-Taiba (LeT).

Volgens ooggetuigen werden moslims gescheiden van hindoes, waarna de laatsten van dichtbij werden neergeschoten. Het leger is is inmiddels een klopjacht begonnen op de daders. Twee daders zouden afgelopen nacht zijn doodgeschoten door het leger.

LeT is een jihadistische organisatie, gevestigd in Pakistan. Er circuleren veel geruchten over banden met Pakistaanse inlichtingendiensten, maar daar zijn nooit bewijzen voor geleverd. Pakistan ontkent uiteraard elke vorm van betrokkenheid.

LeT werd begin jaren ’90 opgericht als militaire vleugel van Markaz-ud-Dawa-wal-Irshad, een in Pakistan gevestigde islamitische organisatie. Sinds 1993 heeft LeT talrijke aanslagen gepleegd tegen Indiase troepen en burgerdoelen in de betwiste deelstaat Kasjmir.

LeT heeft enkele duizenden leden, voornamelijk Pakistanen die streven naar een verenigd Kasjmir onder Pakistaans bestuur. LeT wil uiteindelijk het hele Indiase subcontinent onder islamistisch bestuur brengen. Ze is fel antichristelijk, anti-Westers en ‘antizionistisch’ (lees: antisemitisch).

LeT heeft faciliteiten in Pakistan, waaronder trainingskampen, scholen en medische klinieken. Meestal worden die geleid door de frontorganisatie Jamaat-ud-Dawa, die over het algemeen met rust wordt gelaten door de Pakistaanse autoriteiten.

Uitgelichte afbeelding: By Unknown author – https://laviedesidees.fr/Karachi-ou-les-lois-du-desordre, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131450850