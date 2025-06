Schaduwvloot: 587 reacties

Er blijft nieuws komen over Poetins schaduwvloot, de olietankers uit onduidelijke landen op weg naar Rusland. Wat mij betreft sluiten we de Noordzee – dus ook de Oostzee – morgen af voor alle schepen naar en van St.-Petersburg. Zowel bij het begin van het Kanaal als van Schotland, via de Orkneys en IJsland naar Bergen (Noorwegen).

Rusland gaat nu met oorlogsschepen in de Finse Golf tankers van de schaduwvloot escorteren, zo meldt vakblad Schuttevaer. Het gaat om schepen die de oliesancties tegen Rusland ontduiken.

Volgens Rusland volgt de maatregel na enkele incidenten. Deze schepen hebben ook al enkele malen kabels beschadigd. Ze krijgen vaak nieuwe namen zoals Genmar Boss die sinds kort Blint heet. Vroeger gebeurde zoiets eens in de tien jaar (en ik kan het weten, ik redigeerde de scheepsberichten bij de Volkskrant…! Inderdaad, in 1968. Nou en?)

Dus ik werd vrolijk van het bericht dat de Zweden nu het voortouw met enige actie nemen – alleen lijkt het een slap, schoorvoetend maatregeltje. De Zweden gaan namelijk van vreemde schepen in hun wateren informatie over hun verzekeringen controleren.

Toch zit daar wel wat in: de Russen kunnen daar moeilijk bezwaar tegen maken, het is een formele procedure, niet-militair en zo en je bent toch aan boord. Gek genoeg wekte dit bericht op Nu.nl 587 reacties op… dat lijkt mij een absurd hoog aantal – ik kan die niet lezen want ik ben niet geregistreerd bij Nu.

Nog even hierbij opgemerkt dat de Sont en het Kattengat, dus de nauwe doorgang van de Oostzee tussen Denemarken en Zweden fysiek zeer simpel af te sluiten is – want die is nauwelijks 5 km breed. Mijn zoon en ik hebben vorig jaar de trein van Kopenhagen genomen naar Malmö (dat reisje van een half brug en tunnel uur kost wel € 30 – idioot).

Dan nog wat scheepsnieuws. Een Brits-Estlandse financier wierf schepen voor Poetins schaduwvloot, zo schrijft de Daily Telegraph, de krant waar Churchill ooit oorlogscorrespondent van was. Het gaat om de Britse accountant John Michael Ormerod die 25 schepen zou hebben gecharterd, zoals de ‘Storviken‘ – maar hoe dat schip nu zal heten, weet God alleen. Bij de nieuwe sancties van de UK tegen Rusland van twee weken geleden krijgt Ormerod extra straf.

Hij staat ook vermeld bij Ceres Capital in de UK, maar zonder expliciete titel. Een gelijknamig bedrijf Ceres Capital BV heeft ook een vestiging in Amsterdam, namelijk Bernard Zweerskade 15, Nieuw-Zuid, handelend in onroerend goed, KVK-nummer: 67163912. Het kan zijn dat het toevallig een bedrijf met dezelfde naam is – er zijn nogal wat bedrijven die zich Ceres noemen – godin van de akkerbouw en moederliefde bij de Romeinen. Wordt waarschijnlijk vervolgd.