Saudi’s benoemen ambassadeur bij Palestijnse Autoriteit

Saudi-Arabië heeft Nayef bin Bandar al-Sudairi, de Saudische ambassadeur in Jordanië, benoemd tot ambassadeur voor de Palestijnse gebieden. Ook wordt hij consul-generaal in Oost-Jeruzalem. Hij gaat beide functies uitoefenen naast zijn ambassadeurschap in Amman, waar hij ook blijft wonen. Zijn ambassadeurschap, waarvoor hij zaterdag in Amman de geloofsbrieven overhandigde aan Majdi al-Khalidi, de diplomatieke adviseur van de Palestijnse president Abbas, is een nieuwe Saudische benoeming. Saudi-Arabië had in 1947 een consulaat-generaal in de Jeruzalemse wijk Sheikh Jarrah, maar hief dit weer op nadat Israel in 1967 de Westoever inclusief Oost-Jeruzalem had veroverd.

De benoeming is niet overlegd met Israel. Er was dan ook vrijwel geen Israelische reactie. De krant Haaretz haalde een hoge functionaris aan die zei dat ”het gaat om een symbolische stap waar Israel geen bezwaar tegen zal maken. De vraag die we nog niet kunnen beantwoorden is wat Saudi-Arabië met deze stap wil zeggen”.

Niettemin is de benoeming niet zonder betekenis, gezien de verwoede pogingen van president Biden van Amerika om Saudi-Arabië een ”normalisatie-overeenkomst” met Israel te laten tekenen à la de Abraham-akkoorden met de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Marokko. Vooralsnog is onduidelijk wat er gaat gebeuren. De Saudi’s willen dat Israel concessies doet aangaande de Palestijnen maar het is niet bekend wat die concessies moeten inhouden. Voorlopig is alleen duidelijk dat de Saudi’smet hun benoeming een gebaar maken richting de historische rol van Jordanië door hun vertegenwoordiging in Jeruzalem te laten lopen via Amman. Ook kan de benoeming worden gezien als een teken dat de Saudi’s de Palestijnen niet aan hun lot zullen overlaten, De benoeming werd toegejuicht door de Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh.

