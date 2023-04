Saudi-Arabië en de Jemenitische Houthi’s wisselen gevangenen uit

Saudi-Arabië en de Jemenitische Houthi-rebellen hebben een akkoord gesloten over de uitwisseling van bijna 900 gevangenen. Vrijdag begonnen vliegtuigen van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) met het uitwisselen van de ex-krijgsgevangenen tussen zes stedenDe uitwisseling is de grootste sinds drie jaar. Het is bedoeld als een maatregel die het vertrouwen versterkt. De toenadering tussen de twee strijdende partijen is een gevolg van de toenadering tussen Saudi-Arabië en Iran.

De twee partijen ontmoetten elkaar vorige maand in Zwitserland en besloten toen 887 gevangenen vrij te laten.Tevens besloten ze om hun gesprekken voort te zetten in mei om over meer vrijlatingen te discussiëren. De bijeenkomst werd bijgewoond door de VN-gezant voor Jemen, Hans Grundberg, en het ICRC.

”Met deze daad van goede wil zullen honderden families die uiteen zijn getrokken door het conflict weer worden herenigd. Onze diepste wens is dat de vrijlatingen voor momentum zullen zorgen voor een bredere politieke oplossing.” zei Fabrizio Carbone, de regionale directeur van het ICRC voor het Nabije en Verre Oosten.

De analist van Houthi-zaken, Hussain al-Bukhaiti, zei dat Sanaa de Saudi’s een boodschap heeft gestuurd dat ze bereid zijn tot een volledige uitwisseling van alle gevangenen tussen de twee zijden, waarmee zo’n 15.000 mensen gemoeid zullen zijn. Hij zei te verwachten dat er meerdere deals zullen volgen na Ramadan. Een andere analist, Moneef Ammash Alharbi, zei dat de uitwisseling de start was van een drie-fasen plan van Jemen. Dat plan begint met de opening van alle wegen, havens en luchthavens van Jemen. Daarna volgt een politieke dialoog tussen alle partijen om een akkoord te bereiken en tenslotte zou een overgangsperiode moeten ingaan van twee jaar. Hij voegde er aan toe dat de uitwisseling van gevangenen een belangrijke eerste stap was, maar zei dat eerst nog een verdere verdieping nodig is van het vertrouwen tussen de Houthis en de Jemenitische regering.