’s Werelds grootste leugen?

Op sociale media kwam ik een geschiedenisles tegen. Basic History for the Uninformed, stond erboven. De post werd driftig gedeeld. Zie je nou wel. De bubbelbühne werd al helemaal enthousiast.

Dat schept verwachtingen, vooral als je een geschiedenisnerd bent zoals ik en ook nog eens bovengemiddeld geïnteresseerd bent in het Midden-Oosten.

Er volgen negentien punten over de geschiedenis van Palestina. Voor Israël was er het Britse Mandaat, daarvoor het Ottomaanse Rijk en daarvoor de Mamlukken, Ayyubiden, kruisvaarders, Byzantijnen en Romeinen. Uiteindelijk belanden we duizenden jaren terug bij Kanaänitische stadstaten.

Negentien keer eindigt de geschiedenisles met dezelfde mededeling: not a Palestinian state.

De conclusie is al even eenvoudig:

“There have been many governments there, but never a Palestine.”

Het soort bewering waar op sociale media vervolgens moeiteloos ‘de grootste leugen uit de geschiedenis’ of juist ‘het bewijs dat Palestina nooit heeft bestaan’ van wordt gemaakt.

Alleen staat in die laatste zin niet hetzelfde als in de negentien punten ervoor.

Er is onderweg één woord verdwenen: State.

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– Uitgelichte afbeelding: Par Odejea — travail personnel (own work)Traduction de Image:Near East 1135.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4446754