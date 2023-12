Ruzie bij de Duitse Groenen over EU-vluchtelingendeal

Herrie in de tent bij de Duitse Groenen. Een aantal vooraanstaande leden heeft de partij vandaag verlaten vanwege de inderdaad onsmakelijke overeenkomst die de EU-landen afgelopen woensdag sloten over de opvang van vluchtelingen. Versnelde procedures aan de buitengrenzen van de EU, detentiekampen en uitzettingen naar zogenaamde veilige derde landen zonder voorafgaande asielprocedure worden de nieuwe standaard in de EU.

Dat het een onsmakelijke deal zou worden was al langere tijd duidelijk, maar de Groenen spiegelden de kritische aanhang voor dat er een uitzondering gemaakt zou worden voor kinderen. Helaas: zelfs dát heeft men niet voor elkaar weten te krijgen.

Voor een aantal vooraanstaande leden is dit de spreekwoordelijke druppel. Activist Tareq Alaows – zelf in 2015 uit Syrië gevlucht en in 2020 lid geworden van de Groenen – in een gesprek met taz:“Ik ben in 2020 lid geworden van de partij vanwege het asielbeleid. Ik voelde me er thuis. En de laatste besluiten hebben me van dat thuis weggeduwd. De Groenen waren duidelijk voor mensenrechten, stonden op één lijn met maatschappelijke bewegingen, werkten met hen samen en stelden destijds overeenkomstige eisen aan de federale regering. Ze waren onder andere duidelijk voorstander van redding op zee in de Middellandse Zee. Dit zijn allemaal standpunten die in het DNA van de Groenen zitten. Ik zie dat ook duidelijk terug bij veel partijleden. Maar helaas verwerpt de partijleiding dit DNA”.

Alaows maakte vandaag bekend uit de partij te treden. Een aantal andere leden – merendeels zelf óók vluchteling – sloten zich bij hem aan. Vermoedelijk zullen er nog wel meer volgen.

