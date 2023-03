Rutgers onderzoekt juridische stappen tegen FVD wegens schending auteursrecht

Expertisecentrum Rutgers onderzoekt of het mogelijk is Forum voor Democratie voor de rechter te slepen wegens schending van het auteursrecht. FVD plaatste een video van Rutgers op het eigen Youtubekanaal, nadat Rutgers die verwijderd had.

In de video praten ouders met hun kinderen over liefde en seksualiteit. Voor Preuts Nederland – uiteraard inclusief alle domrechtse hotemetoten – was dat aanleiding een haatcampagne tegen Rutgers te starten. Omdat de video werd gebruikt om desinformatie te verspreiden, besloot Rutgers hem offline te halen. FVD was het daar niet mee eens en besloot de video op het eigen Jijbuiskanaal te plaatsen. Des te langer de de ophef aanhoudt, des te meer merchandise FVD kan verkopen. Vandaar.

Om d e ophef in klinkende munt om te zetten onze kinderen te beschermen tegen woke en pedo’s is FVD ook een petitie gestart om de themaweek Lentekriebels waar de video deel van uitmaakt te cancelen.

