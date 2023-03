De seksuele voorlichting dat is een heel gewichtig ding

Als “seksuele indoctrinatie” en “pedofilie” als termen worden rondgestrooid is de Cultuurmarxist, Globalist of Kosmopoliet nooit meer ver weg. Vooral en bovenal nu de campagne tegen een niet gebruikte voorlichtingscursus gevoerd wordt door de Baudetclub, die nu eenmaal niet openlijk nazistischer kan.

Beginnen over de Perversie van de Ander is deel van het ultrarechtse offensief. En weer staat zogenaamd links met de mond vol tanden. Voorlichting is niet “links”, maar links dient het wel te verdedigen. Hoe lang sleept dit al? Of: waarom kan dit weer opduiken?

De Week van de Lentekriebels is een projectweek, geen lespakket. Scholen die meedoen bepalen zelf hoe ze aan de Week invulling geven. Daarvoor zijn o.m. drie erkende lespakketten beschikbaar: Kriebels in je Buik, VeiligWijs en Wonderlijk Gemaakt. — Rutgers (@RutgersNL) March 22, 2023

Leerkrachten maken daarin zelf hun keuzes. Passend bij de leeftijd van de kinderen, de vragen die kinderen hebben en de achtergrond van hun school. Wij hebben vertrouwen in hun expertise en zijn dankbaar voor hun professionaliteit en inzet. — Rutgers (@RutgersNL) March 22, 2023

Scholen zijn vanuit de kerndoelen verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Lees meer: https://t.co/iQOwBpi4U1 — Rutgers (@RutgersNL) March 22, 2023

In het debat citeerde Thierry Baudet een verhaal van Pim Lammers: de Trainer. Dat is een verhaal voor volwassenen. En natuurlijk géén onderdeel van lesmateriaal voor het basisonderwijs. Onjuiste informatie. — Rutgers (@RutgersNL) March 22, 2023

Baudet liet het boekje ‘Wat is seks’ van Channah Zwiep zien. Dat boekje is ook geen onderdeel van lesmateriaal van Rutgers of de Week van de Lentekriebels. En is nergens meer te verkrijgen. Dus ook misinformatie. pic.twitter.com/zGk5cbPCar — Rutgers (@RutgersNL) March 22, 2023

Dat er met kinderen van 4 en 5 jaar gesproken zou worden over pijpen, klopt ook niet. Dit wordt in geen enkel erkend lespakket op deze leeftijd besproken. Dit past niet bij de ontwikkeling en de vragen die de kinderen op die leeftijd hebben. — Rutgers (@RutgersNL) March 22, 2023

Ook is het grote onzin dat deze lessen ‘kinderen seksualiseren’. Onderzoek laat zien dat kinderen die goed voorgelicht zijn, juist later beginnen met seks. — Rutgers (@RutgersNL) March 22, 2023

Het aanraken van de geslachtsdelen is iets wat leerkrachten herkennen bij kleuters. In de les kunnen leerkrachten de regels daaromtrent uitleggen, zoals dat je dit kan doen als je alleen bent. En dat niemand zonder jouw toestemming je mag aanraken. pic.twitter.com/JJIzWJRgpn — Rutgers (@RutgersNL) March 22, 2023

We willen allemaal dat kinderen een gezonde en veilige ontwikkeling doormaken, passend bij hun leeftijd, leefwereld en de vragen die zij hebben. Dat helpt hen om op een latere leeftijd, als ze seksueel actief worden, verantwoorde keuzes te maken. — Rutgers (@RutgersNL) March 22, 2023

We kunnen ons voorstellen dat dit bij ouders vragen kan oproepen. Lees alles over de Week van de Lentekriebels en een gezonde ontwikkeling via https://t.co/uBifq10BLH. En ga bij twijfels in gesprek met de school van je kinderen. — Rutgers (@RutgersNL) March 22, 2023



Sexuele voorlichting, Boudewijn de Groot, 1964

Met een x nog…

De andere kant van de single illustreert het belang.



Elégie prénatale

– Uitgelichte afbeelding: Door voor Anefo / Rob C. Croes – Flickr The Commons Nationaal Archief. Original at GaHetNa (Nationaal Archief NL) 932-1346, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7050365