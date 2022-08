Russische senator bij begrafenis Doegina: één volk, één rijk, één leider!

In Poetinië doet men nu geen enkele moeite meer te verhullen wie de voornaamste inspiratiebron is. De Russische senator Leonid Slutsky bij de begrafenis van de opgeblazen nazi Darya Doegina, eerder vandaag:

Russian senator Leonid Slutsky:

“Whatever your political party, faith, or age, there is only one way. One country! One president! One people!” pic.twitter.com/gPj6HJVJWY

— max seddon (@maxseddon) August 23, 2022