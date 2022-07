Russische aanval op theater in Marioepol was een duidelijke oorlogsmisdaad

Na uitgebreid onderzoek concludeert Amnesty International dat de aanval van de Russische luchtmacht op het theater in de Oekraïense stad Marioepol een duidelijke oorlogsmisdaad was. Rusland was vermoedelijk op de hoogte van het feit dat honderden mensen in het theater een schuilplek hadden gezocht, maar bombardeerde het gebouw toch.

Dit staat in het vandaag verschenen rapport ‘Children’: The Attack on the Donetsk Regional Academic Drama Theatre in Mariupol, Ukraine. Bij de aanval op 16 maart kwamen minstens twaalf mensen om het leven, maar waarschijnlijk waren het er nog veel meer. Het Crisis Response Team van Amnesty International interviewde een groot aantal overlevenden en beschikt over uitgebreid digitaal bewijsmateriaal. Daaruit concludeert de organisatie dat de aanval met grote waarschijnlijkheid is uitgevoerd door een Russisch gevechtsvliegtuig, dat twee bommen van 500 kilo op het theater liet vallen. Deze kwamen dicht naast elkaar terecht en ontploften tegelijkertijd.

– Bericht van Amnesty, aldaar verder te lezen

– Uitgelicht: videostill