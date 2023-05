Russen teruggeslagen bij Bachmoet

Het Russische ministerie van Defensie geeft toe dat het rond Bachmoet in het defensief is gedrongen. Volgens de Russen is er echter geen sprake van een doorbraak van Oekraïense legereenheden.

Yevgeny Prigozhin, de leider van het Wagner-huurlingenleger, zei gisteren dat zijn eenheden teruggedrongen werden en een deel van het eerder ten koste van zware verliezen veroverde gebied weer prijs hadden moeten geven. Hij weet de tegenslagen aan het reguliere Russische leger dat de flanken niet af zou dekken.

Om Bachmoet wordt al de hele winter hevig gevochten, waarbij beide partijen zware verliezen hebben geleden. De Russen hebben meerdere keren gemeld dat Bachmoet ‘vrijwel helemaal’ veroverd zou zijn, maar die berichten bleken keer op keer niet te kloppen. Btw: Poetin’s geestverwant Adolf H. verkondigde in 1943 bij herhaling hetzelfde over Stalingrad.

“What Igor Konashenkov said is called flight. Not regrouping,” Prigozhin said when requested to comment on the statement of the Russian Ministry of Defense that their forces took advantageous defensive positions near Berkhivka reservoir. pic.twitter.com/hnuQ3qJO8p

