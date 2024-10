Staatsbosbeheer neemt afscheid van Rottum

Tienduizenden vogels gebruiken het als broed- en rustplaats; Rottumeroog. Omdat er vrijwel geen mens op dit Waddeneiland komt, heeft de natuur hier vrij spel. Begin dit jaar is het beheer ervan overgegaan van Staatsbosbeheer naar Rijkswaterstaat. Boswachter Jaap Kloosterhuis begeleidde jarenlang de spaarzame excursies naar Rottumeroog. Eind september was de laatste.

Zestien jaar lang, zo’n tachtig keer in totaal, nam Jaap een groep geïnteresseerden mee naar dit onbewoonde eiland. “Uiteraard slechts in een bepaalde periode van het jaar, als de vogels zo min mogelijk last van ons hebben.” De tocht ernaar toe duurt zo’n vier uur. Zigzaggend steekt de boot het wad over, de kapitein stuurt hem behendig door de voor de opvarenden onzichtbare vaargeulen. Op een waterkaart laat hij de grillige door de tijd heen veranderende geulen zien.

Zorgen voor rust

Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduintjes vormen samen ‘Rottum’. Voor publiek verboden gebied, om de tienduizenden vogels die deze eilandjes aandoen hun rust te geven. Sinds 1974 heeft Staatsbosbeheer hier het beheer gedaan. Maar de nieuwe natuurwet bepaalt dat Rijkswaterstaat het beheer van het zogenaamde ‘natte wad’ doet, waar ook Rottum bij hoort.

