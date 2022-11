Rupert Murdoch zegt nog liever een Democraat te steunen dan Trump

Als Donald Trump zich kandidaat stelt voor de Republikeinse nominatie, hoeft hij niet te rekenen op de steun van Rupert Murdoch. Volgens bronnen uit de directe omgeving van de mediamagnaat steunt Murdoch nog liever een Democraat dan Trump.

De verhouding tussen Murdoch en de Oranje Fascist is al geruime tijd niet al te best. Fox News was de eerste nieuwszender die Joe Biden in 2019 uitriep tot winnaar van de presidentsverkiezingen, uiteraard tot grote woede van Trump. Toen Murdoch weigerde Trump’s claims over verkiezingsfraude te steunen, was het hek helemaal van de dam.

De Wall Street Journal, Fox News en de New York Post keerden zich na het uitblijven van de door iedereen verwachte Rode Golf tijdens de midterms zelfs expliciet tegen Trump:

This is a rather stark pivot pic.twitter.com/p1fJVzFDhu — Maggie Haberman (@maggieNYT) November 10, 2022

Trumpty Dumpty is een verwijzing naar Humpty Dumpty, een karakter uit een oud kinderrijmpje dat vooral bekend is geworden door Lewis Carroll’s Through the Looking Glass. Bij Carroll is Humpty Dumpty een wandelend ei. Na een absurde conversatie met Alice valt hij van een muur en breekt.

‘Humpty Dumpty sat on a wall:

Humpty Dumpty had a great fall.

All the King’s horses and all the King’s men

Couldn’t put Humpty Dumpty in his place again.‘

Inmiddels is Murdoch dus blijkbaar tot de conclusie gekomen dat Trump een has been is. De door Trump gesteunde kandidaten deden het slecht bij de midterms, wat ook door veel Republikeinen gezien wordt als een teken dat de gloriedagen van de voormalige president definitief voorbij zijn. Zij – en Murdoch – hebben hun hoop gevestigd op Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, die overigens in alle opzichten net zo’n engnek is als Trump.

Het probleem is de Republikeinse basis. Die is nog steeds verliefd op Trump. Mocht Trump zich vanavond aanmelden als kandidaat (iets waar de Democraten vurig op hopen), dan heeft de partijtop de keuze tussen het steunen van Trump óf een burgeroorlog binnen de GOP.

Don’t get taken in by the GOP’s performative anger at Trump. It’s all posturing. When he announces, they’ll all support him; some sooner, some later, but they’ll fall in line. He gave the Christian supremacists the Supreme Court. They want more of that. — Charles Johnson (@Green_Footballs) November 15, 2022





Uitgelichte afbeelding: By Eva Rinaldi – Rupert Murdoch, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23292447