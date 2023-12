Rudy Giuliani veroordeeld tot 148 miljoen dollar schadevergoeding

Rudy Giuliani is veroordeeld tot een schadevergoeding van 148 miljoen dollar aan de stembureaumedewerkers Shay Moss en Ruby Freeman te Georgia.

Giuliani, ooit een gerespecteerd openbaar aanklager van het fameuze Southern District of New York, en later burgemeester van New York, had namelijk beweerd naar aanleiding van bepaalde videofragmenten dat deze twee vrouwen in november 2020 stemmen vervalst hadden ten gunste van Joe Biden. Op de video was te zien dat ze koffers verplaatsten en dat – volgens Giuliani – de een een USB-stick aan de ander overhandigde.

Die koffers waren gewoonweg reguliere koffers met stembiljetten die ze geteld hadden en de USB-stick bleek een pepermuntje.

Shay Moss en Ruby Freeman, resp. dochter en moeder, twee zwarte vrouwen, kregen vervolgens allerlei types achter zich aan die gezien de zuidelijke staat waarin ze wonen ongetwijfeld nazaten van Ku-Klux-Klanleden moeten geweest zijn. Kortom, het leven werd hen onmogelijk gemaakt. Ze moesten verhuizen, onder andere namen gaan opereren, hun uiterlijk veranderen, hun baan en winkel opgeven…

Dus ja, als je dan leest dat Giuliani 148 miljoen moet schokken is de Amerikaanse uitdrukking It couldn’t happen to a nicer guy onvermijdelijk. 148 miljoen, dat is een bedrag dat van gewicht is op begrotingen van tamelijk grote bedrijven of hele steden. Of je dat even op wil hoesten…

Echter, het staat te bezien wanneer en hoeveel van dat bedrag daadwerkelijk bij de twee dames terecht gaat komen.

Ryan Goodman, a former special counsel at the Department of Defense, told Burnett that it’s likely the election workers will collect only “a fraction” of the awarded amount. “There is no way they’ll collect (the total judgment), and I don’t think they’ll collect half the amount or a quarter of the amount, just a fraction. But I do think maybe they will collect millions. It depends on what his assets are,” he said. (CNN)

Giuliani is naar verluidt nu al in zware financiële problemen. Hij hoorde het vonnis schijnbaar onbewogen aan, en herhaalde eenmaal buiten nota bene zijn verdenkingen aan het adres van Moss en Freeman. Hij is of volkomen getikt, of vermoedt dat hij aan de betalingen zal weten te ontkomen.

Alex Jones verklaarde zichzelf failliet toen hij voor 2 miljard aansprakelijk werd gesteld in de civiele zaak tegen hem vanwege zijn bizarre complottheorieën omtrent de schietpartij op een school te Sandy Hook. Maar dat bleek vooralsnog niet te werken in zijn geval, en ook voor Giuliani lijkt dat een allerminst veilige strategie:

It’s not clear whether Giuliani would be able to declare bankruptcy to shield himself from any sum of damages in the lawsuit. That issue, according to people familiar with the case, may have to be decided by the courts at a later time, and it’s possible he could still be on the hook for what the jury awards Moss and Freeman, even if he goes into bankruptcy. In a different high-profile defamation case against far-right personality Alex Jones brought by the families of Sandy Hook Elementary School shooting victims, the courts have had to look at this type of issue. Jones filed for bankruptcy after he was ordered to pay nearly $1.5 billion to the shooting victims’ families, but a judge decided this fall he couldn’t use bankruptcy to avoid owing the money. Even if Giuliani were to declare bankruptcy, Goodman told Burnett that “the judgment in all likelihood is independent” and the former mayor “will have to pay them in any case.” (CNN)

Uiteraard zal Giuliani in beroep gaan. Vooral civiele zaken in de VS zijn eindeloos.

(Foto: video still)